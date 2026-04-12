Clamoroso nel Rally di Croazia! Neuville si ritira ad un passo dal successo e Katsuta vince la gara

Nel Rally di Croazia, l'ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026, si è verificato un episodio sorprendente: Thierry Neuville, a pochi chilometri dalla fine, ha commesso un errore che gli ha precluso la vittoria. Nel frattempo, Takamoto Katsuta ha conquistato il primo posto, portando a casa il risultato finale. La gara si è conclusa con questa vittoria inaspettata, lasciando spazio a molte discussioni tra gli appassionati.

Thierry Neuville sbaglia in maniera clamorosa proprio sul più bello e Takamoto Katsuta trionfa nel Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC 2026. La gara aveva preso il via con notevoli colpi di scena e così è finita. Il pilota belga del team Hyundai aveva la vittoria finale in mano grazie ad un ampio vantaggio ma, proprio in occasione del PowerStage conclusivo, ha commesso un errore che gli è costato la gara andando a sbattere in una curva e lesionando la sua vettura. Il belga è stato costretto al ritiro, lasciando campo libero al nipponico. Il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), quindi, ha vinto il Rally di Croazia con un margine di vantaggio di 20.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Clamoroso nel Rally di Croazia! Neuville si ritira ad un passo dal successo e Katsuta vince la gara Leggi anche: Rally Croazia: Oliver Solberg si impone nello Shakedown, secondo posto per Katsuta Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte CarloOliver Solberg chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2026, e vede il successo finale.