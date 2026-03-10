Su Raiuno dal 10 marzo debutta la nuova fiction “Le libere donne”, disponibile anche su RaiPlay. Nel corso di un’intervista esclusiva, Grace Kicaj ha descritto il personaggio di Margherita come complesso e ha sottolineato il suo coraggio. La serie affronta temi legati all’educazione e al ruolo delle donne, introducendo protagoniste che si confrontano con sfide quotidiane e società patriarcale.

La nuova fiction “Le libere donne” arriva su Raiuno in prima serata dal 10 marzo e sarà disponibile anche su RaiPlay. La serie, composta da tre episodi, prende spunto dal romanzo Le libere donne di Magliano dello scrittore e psichiatra Mario Tobino e affronta temi intensi come la libertà, la sofferenza mentale, la condizione femminile, il patriarcato e l’assurdità della guerra. La storia segue il medico Tobino, interpretato da Lino Guanciale, uno psichiatra sensibile e anticonformista che lavora nel manicomio femminile di Maggiano e cerca di difendere la dignità delle pazienti contro metodi e regole oppressive. La fiction è diretta da Michele Soavi e prodotta da Rai Fiction insieme a Endemol Shine Italy, con il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione della Fondazione Mario Tobino ETS. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Le libere donne”, intervista esclusiva a Grace Kicaj: “Margherita è un personaggio complesso, di lei mi ha colpito il coraggio. Per combattere il patriarcato bisogna partire dall’educazione”

Articoli correlati

“Le libere donne”, intervista a Gaia Messerklinger: “Per combattere il patriarcato è importante partire dall’educazione affettiva”Dopo il successo de “L’invisibile”, Lino Guanciale torna su Raiuno con la miniserie “Le libere donne”, in onda dal 10 marzo per tre prime serate e...

“Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical”, intervista esclusiva a Rossella Brescia: “Anche nella danza c’è il bullismo. Vietare i social agli under 15? Bisogna partire dalla famiglia”La vicenda di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita dopo essere stato bersaglio di bullismo e cyberbullismo, debutta per...

Approfondimenti e contenuti su Grace Kicaj

Temi più discussi: Le libere donne: su Rai1 la serie ispirata a Mario Tobino e girata a Lucca; Su Rai 1 dal 10 marzo la serie Le libere donne con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio; Essere Mario Tobino: Lino Guanciale presenta Le libere donne, la nuova serie tv; Lino Guanciale, io Mario Tobino in Le Libere donne / VIDEO.

Lino Guanciale ci presenta il suo Mario Tobino di Le libere donne: «Il mio poeta-psichiatra»Lino Guanciale è Mario Tobino in Le libere donne, la nuova serie in 3 puntate che l'attore presenta così, in questa video intervista. style.corriere.it

Le libere donne, anticipazioni della prima puntata: la storia di Margherita, il coraggio di Mario TobinoUna storia, vera, autobiografica, da uno dei più grandi e rivoluzionari romanzi del nostro secondo Novecento. Chi sono le libere donne di Magliano? Ce lo racconta la nuova fiction con Lino Guanciale ... msn.com

Su Rai 1 dal 10 marzo la serie "Le libere donne" con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio x.com