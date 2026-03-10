Le libere donne il coraggio dell’empatia nella notte dei manicomi | INTERVISTA ESCLUSIVA a Massimo Nicolini

A poche ore dal debutto su Rai Uno, un attore riminese ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della nuova fiction che affronta il tema dei manicomi e della figura di Mario Tobino. La serie si concentra sul manicomio di Maggiano e sulle vicende che hanno segnato la sua storia, offrendo uno sguardo sulle ombre di quel mondo.

Questa sera, 10 marzo 2026, con Le libere donne, la prima serata di Rai Uno accende i riflettori su una storia intensa, capace di attraversare le ferite della memoria del nostro Paese. Ambientata negli anni Quaranta tra Lucca e Viareggio, nel manicomio femminile di Maggiano, la serie racconta la battaglia morale e umana dello psichiatra Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale, che si oppone con coraggio alle logiche oppressive della psichiatria dell’epoca. In un mondo dominato dal sospetto e dal controllo, dove la libertà femminile poteva essere scambiata per follia, Tobino sceglie di guardare le sue pazienti negli occhi e di riconoscere in loro prima di tutto delle persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Le libere donne, il coraggio dell’empatia nella notte dei manicomi | INTERVISTA ESCLUSIVA a Massimo Nicolini Articoli correlati “Le libere donne”, intervista esclusiva a Grace Kicaj: “Margherita è un personaggio complesso, di lei mi ha colpito il coraggio. Per combattere il patriarcato bisogna partire dall’educazione”La nuova fiction “Le libere donne” arriva su Raiuno in prima serata dal 10 marzo e sarà disponibile anche su RaiPlay. Leggi anche: Massimo Nicolini, il dottor Parisi in Le libere donne su Rai 1: “Recitare per mettersi in discussione” Contenuti e approfondimenti su Massimo Nicolini Temi più discussi: Massimo Nicolini, il dottor Parisi in Le libere donne su Rai 1: Recitare per mettersi in discussione; INTERVISTE I Massimo Nicolini ci para di Le Libere Donne; Nicolini in onda su RaiUno nei panni del dottor Parisi; Intervista con Massimo Nicolini, su Rai 1 con Le libere donne: La libertà per me è il coraggio di affrontare la vita secondo il proprio punto di vista. Massimo Nicolini, il dottor Parisi in Le libere donne su Rai 1: Recitare per mettersi in discussioneEmpatia, giudizio, successo e immagine: l’attore Massimo Nicolini racconta il suo percorso artistico, rifiutando scorciatoie e cercando senso prima del consenso ... virgilio.it INTERVISTE I Massimo Nicolini: «La recitazione? All’inizio volevo fare il giocatore di basket».ROMA – È venuto a trovarci in redazione Massimo Nicolini, che ha parlato del suo personaggio nella serie TV Le Libere Donne, in onda su Rai 1 dal 12 marzo, raccontandoci subito che si tratta di un per ... msn.com Intervista con Massimo Nicolini, su Rai 1 con "Le libere donne": "La libertà per me è il coraggio di affrontare la vita secondo il proprio punto di vista" x.com Intervista con Massimo Nicolini, su Rai 1 con “Le libere donne”: “La libertà per me è il coraggio di affrontare la vita secondo il proprio punto di vista” "Il mio personaggio è privo di empatia, pensa di guarire il paziente isolandolo, sottoponendolo a terapie anche - facebook.com facebook