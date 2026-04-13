Quest’anno, durante i mesi più caldi, Rai1 ha deciso di non trasmettere programmi nel primo pomeriggio. La rete resterà priva di una fascia dedicata a

Niente da fare anche quest’anno. Rai1 si spegne nel primo pomeriggio dei mesi più caldi dell’anno e dunque nessun sostituto estivo de “La Volta Buona”. Il popolare talk show di Caterina Balivo che sta vivendo una bella stagione con ascolti in crescita aveva spinto più di altre annate il desiderio di non disperdere gli ascolti, regalandoli alla concorrenza, e di mettere in piede una produzione estiva così come avviene con Vita in Diretta e Estate in Diretta. Il direttore del daytime Angelo Mellone, profondamente dispiaciuto, si è arreso e ha alzato bandiera bianca. Tutti i tentativi si sono rivelati inutili, come anticipa Affari Italiani, tra “ferie, recuperi, interruzioni contrattuali dei collaboratori, manutenzioni studi”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 SENZA SOLDI! NIENTE LA VOLTA BUONA ESTATE, ECCO COSA ANDRÀ IN ONDA

“La volta buona” accorciata per lo speciale Referendum: cosa cambia oggi su Rai1Nel pomeriggio di Rai1, Caterina Balivo continua a essere un volto centrale del daytime grazie a La volta buona, programma che alterna...

Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi, quando andrà in onda la fiction di Rai1Cuori 3 cambia programmazione: la fiction lascia spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina.