Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi quando andrà in onda la fiction di Rai1

Questa sera su Rai1, la fiction Cuori 3 non va in onda. La programmazione salta per permettere la trasmissione della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Gli spettatori dovranno aspettare un altro giorno per vedere le nuove puntate.

Cuori 3 cambia programmazione: la fiction lascia spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Quando andranno in onda le prossime puntate della serie con Matteo Martari e Pilar Fogliati.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mediaset ha deciso di cambiare l’orario della puntata di “La forza di una donna” in programma per il 31 gennaio.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, prevista per domenica 22 febbraio, sarà trasmessa su Rai1 invece che su Rai2.

