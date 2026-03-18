Piero Marrazzo torna in televisione con un nuovo programma intitolato Verità Nascoste, che andrà in onda su Rai 3. Il conduttore romano, già noto come ex governatore della Regione Lazio, si prepara a presentare il suo nuovo progetto sulla rete pubblica. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio, confermando la presenza di Marrazzo su Rai 3.

Piero Marrazzo ci riprova in TV. Sempre con la Rai, su Rai 3. Davide Maggio è in grado di annunciare in anteprima che per il giornalista e conduttore romano, ex governatore della Regione Lazio, è in arrivo un nuovo programma che lo vedrà nuovamente in video sul terzo canale: Verità Nascoste. La trasmissione è collocata in palinsesto a partire dalla metà di aprile e prenderà in eredità la prima serata del sabato da La Pelle del Mondo, attualmente in onda con Stefano Mancuso e Lillo. Marrazzo, ex conduttore del TG2 e di Mi Manda Raitre prima di intraprendere la carriera politica, nel 2009, da presidente della Regione Lazio, fu al centro di uno scandalo a base di sesso, droga e trans dal forte impatto mediatico, che lo costrinse alle dimissioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Piero Marrazzo torna su Rai 3 con Verità Nascoste

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