Dopo più di dieci anni, Piero Marrazzo ritorna in televisione e riprende il ruolo di conduttore. Questa sera sarà in prima serata su Rai3 con il programma “Verità nascoste”. La sua presenza sul piccolo schermo rappresenta un momento di rilievo nel panorama televisivo italiano. La trasmissione andrà in onda questa sera, segnando il suo ritorno in prima linea.

Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere uno dei ritorni più significativi e discussi degli ultimi anni. A distanza di oltre un decennio dalla sua ultima conduzione di rilievo, Piero Marrazzo si prepara a riprendere il proprio posto come protagonista della prima serata su Rai3, la rete che storicamente ha rappresentato la sua casa professionale prima della parentesi politica e delle tempeste giudiziarie. Questa operazione segna non solo il recupero di un professionista dell’informazione, ma anche la chiusura di un cerchio umano e lavorativo iniziato in modo traumatico molti anni fa. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Piero Marrazzo torna a condurre in tv dopo oltre 10 anni: in prima serata su Rai3 con “Verità nascoste”

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Una selezione di notizie su Piero Marrazzo

Temi più discussi: La politica e la tv, poi il brusco stop della sua carriera: Piero Marrazzo si racconta in un libro; Walter Veltroni e Piero Marrazzo ospiti in Fondazione Mirafiore; Fondazione Mirafiore, doppio incontro su comunità e partecipazione; 16 marzo 1978, il giallo dell’auto di scorta nell’eccidio di via Fani.

Scossa nei palinsesti Rai: Piero Marrazzo torna su Rai 3 con un nuovo progetto, e una serie super amata finisce su Rai 1Tra seconde possibilità e finali annunciati, la Rai ridisegna la prima serata puntando su un ritorno carico di significato e su un addio che chiude un ciclo amatissimo dal pubblico. libero.it

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La televisione è fatta anche di ritorni, tante volte è accaduto, ed è quello che succederà anche in primavera quando in prima serata su Rai3 tornerà Piero Marrazzo con un nuovo programma in prima serata - facebook.com facebook