In Italia, il calcio vive un momento di cambiamenti con la Federazione che necessita di riorganizzazione e la Nazionale da rinnovare. Secondo quanto riferito, l’attuale allenatore sarebbe la prima opzione per la guida della squadra nazionale, mentre un importante club sarebbe disposto a cederlo. La questione coinvolge direttamente i vertici del calcio e le decisioni future sul ruolo dell’allenatore.

C’è una Federazione da ristrutturare e una Nazionale da risistemare. Una situazione che tiene banco nel calcio italiano. C’è stata oggi l’Assemblea di Lega dove è stato fatto il nome di Giovanni Malagò per sostituire il dimissionario Gravina, ma questa potrebbe non essere l’unica novità. Come aveva anticipato a caldo, subito dopo l’eslcusione dell’Italia dai Mondiali, il direttore di Sky Sport Federico Ferri, Antonio Conte è uno dei candidati per ricoprire l’incarico di ct della Nazionale. E sebbene lo stesso Conte ci abbia tenuto a minimizzare l’indiscrezione, dicendo che ha un contratto col Napoli, il suo nome continua ad essere al centro delle voci.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rai, Conte è la prima scelta per la Nazionale e De Laurentiis è pronto a lasciarlo andare

Thiago Motta al Napoli per il dopo Conte? L’ex Juventus è la prima scelta di De Laurentiis. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il Napoli, la profonda stima di Aurelio De Laurentiis per l’allenatore in caso di un’imminente separazione...

La nazionale, il “ritiro senza tifosi”, quel “se mi chiede di andare…”: tra Conte e De Laurentiis prove di addio (o di nuovo amore?)Un amore finito o piccole provocazioni tra innamorati? Che quella tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sia stata una storia degna di un film ci...

Temi più discussi: Caso Piantedosi, le allusioni di Conte. E spunta un doc venduto alla Rai; Claudia Conte e il giallo del documentario venduto alla Rai: come è finito nel catalogo e quanto è costato; Caso Conte, la Rai tace su documentario e costi lei girò grazie all’Esercito; La Pennicanza 2025/26 - Il Presidente De Laurentiis e il possibile addio di Conte - 08/04/2026 - Video.

Rai, Conte è la prima scelta per la Nazionale e De Laurentiis è pronto a lasciarlo andareIl secondo è Allegri. Se Conte optasse per la nuova avventura De Laurentiis lo lascerebbe partire visti i rapporti personali e familiari che lo legano all' ex presidente del Coni. C’è una Federazione ... ilnapolista.it

Conte: La Nazionale? Non ho dato disponibilità di nienteConte a Radio Rai: Strumentalizzate le mie parole, interpretatele bene. Ho un altro anno di contratto col Napoli, parlerò col presidente ... ilnapolista.it

Il miracolo dello scugnizzo tra “Affari tuoi” e Rai 2: la banda di “Stasera tutto è possibile” punta la riviera - facebook.com facebook

Alle 15.15 su @RaiTre @Tg3web con la lingua dei segni #LIS #Rai @RaiPlay x.com