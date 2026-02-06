Paolo Ianniello 29 anni trovato morto nel sottopasso della stazione | disposta l'autopsia
Questa mattina nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico è stato trovato il corpo senza vita di Paolo Ianniello, 29 anni. La polizia ha già disposto l’autopsia per cercare di capire cosa sia successo. Al momento non ci sono dettagli sulle cause della morte. La comunità resta sconvolta per questa tragedia.
Il cadavere del giovane è stato rinvenuto questa mattina, 6 febbraio, nel sottopasso della stazione di Falciano del Massico, nella provincia di Caserta.🔗 Leggi su Fanpage.it
