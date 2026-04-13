Ragazzi in Gamba 2026 al via tra Carosino e Taranto la rassegna dedicata ai giovani

È iniziata al Teatro Comunale di Carosino l’edizione 2026 della rassegna “Ragazzi in Gamba”. L’evento, dedicato ai giovani, si svolge tra Carosino e Taranto e coinvolge diverse attività rivolte ai ragazzi. La manifestazione è stata aperta con una cerimonia di inaugurazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e organizzatori. La programmazione continuerà nelle prossime settimane con vari spettacoli e incontri.

Tarantini Time Quotidiano Ha preso il via al Teatro comunale di Carosino l’edizione 2026 di “Ragazzi in Gamba”, manifestazione dedicata alla creatività e alla partecipazione giovanile, organizzata dal CSV Taranto ETS in collaborazione con Ragazzi in Gamba ODV – sede di Taranto e con i Comuni di Carosino e Taranto. Ad aprire la rassegna è stata la performance musicale in LIS “Nonostante tutto, partecipo e tu?” di Serena Longo, curata dalla Fondazione Vanni Longo ETS di Maruggio insieme ad AIDUS ETS Ferrara. L’evento inaugurale ha posto al centro i temi della partecipazione, dell’inclusione e del ruolo attivo delle giovani generazioni nella costruzione del bene comune.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Ragazzi in Gamba” 2026, al via tra Carosino e Taranto la rassegna dedicata ai giovani Al via ‘La valle del cinema’, la rassegna dedicata ai film del dopoguerra: il programmaSeconda edizione della rassegna cinematografica dedicata ai film girati nel dopoguerra ‘La valle del cinema’, in programma dal 6 marzo al 24 aprile... Torna "Tracce di Invisibili" la rassegna dedicata ai diritti umaniE' in partenza la terza edizione di “Tracce di invisibili”, la rassegna dedicata ai diritti umani, che quest'anno vede la collaborazione di Arci...