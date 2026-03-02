Al via ‘La valle del cinema’ la rassegna dedicata ai film del dopoguerra | il programma

È iniziata la seconda edizione di 'La valle del cinema', la rassegna dedicata ai film del dopoguerra che si svolge nella Sala Estense in piazza Municipio. La manifestazione, promossa dall'associazione culturale Ferrara pro art e dall'associazione culturale Terzo millennio in, si svolgerà dal 6 marzo al 24 aprile, offrendo una serie di proiezioni dedicate a questo periodo storico del cinema.

Seconda edizione della rassegna cinematografica dedicata ai film girati nel dopoguerra ‘La valle del cinema’, in programma dal 6 marzo al 24 aprile nella Sala Estense (piazza Municipio) a cura dell'associazione culturale Ferrara pro art e dell'associazione culturale Terzo millennio in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Al cinema Showville la proiezione del film 'Bird' per la rassegna Cinema AddictionSuggellata dalla presenza numerosa e costante del pubblico pugliese, si chiude la sezione autunnale di “Cinema Addiction”, ciclo di proiezioni in...

Al Cinema la Compagnia la rassegna "Cambia Uomo Cambia", la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donneIl contrasto alla violenza di genere parte da una rivoluzione culturale che riguarda l’intera società nelle sue diverse articolazioni: la famiglia, i...

Aggiornamenti e notizie su valle.

Temi più discussi: U Cinemittu, il cinema più piccolo del mondo; Arriva al cinema 6:06 di Tekla Taidelli, il tour parte da Roma; Ting, al via in Piemonte le riprese del dark fantasy diretto da Dejoie; Dalla Valle dei Templi al fumetto, torna Il principe ribelle tra storia e identità.

La valle dei sorrisi: il trailer dell’horror presentato a Venezia 82, al cinema dal 17 settembreDopo l’anteprima Fuori Concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Vision Distribution ha diffuso il trailer ufficiale di La valle dei sorrisi, il nuovo film horror che ... corrieredellosport.it

La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. La recensioneÈ uscito al cinema La valle dei sorrisi, horror italiano di Paolo Strippoli presentato a Venezia 82 e già tra i film più attesi della stagione. Con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano e Paolo ... tg24.sky.it

Arrivare nella Death Valley è come entrare in un luogo che sembra aver dimenticato l’acqua, il tempo, perfino la pietà. Terra spaccata, silenzio assoluto, montagne color rame che tremano nell’aria calda. E poi, all’improvviso, succede l’impossibile. Dopo una p - facebook.com facebook

News della Valle x.com