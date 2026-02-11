Torna Tracce di Invisibili la rassegna dedicata ai diritti umani

Torna a Firenze la terza edizione di “Tracce di Invisibili”, la rassegna dedicata ai diritti umani. La manifestazione coinvolge diverse associazioni tra cui Arci Firenze, Amnesty International e la Fondazione Stensen. Anche quest’anno si apre con una serie di eventi e incontri pubblici, pensati per sensibilizzare e informare il pubblico sui temi più caldi legati ai diritti fondamentali. La rassegna si svolge nel cuore della città e punta a coinvolgere cittadini di ogni età.

E' in partenza la terza edizione di "Tracce di invisibili", la rassegna dedicata ai diritti umani, che quest'anno vede la collaborazione di Arci Firenze, Amnesty International Firenze, Gruppo Giovani Amnesty International Firenze, Fondazione Stensen, Associazione Progetto Arcobaleno e Arca.

