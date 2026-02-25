Furto nella notte in farmacia a Torino Barriera di Milano | i ladri fanno un buco nella vetrata l' attività costretta a fermarsi

Nella notte di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, i ladri hanno preso di mira la farmacia Policlinico di via Sempione angolo via Martorelli a Torino. Hanno sollevato una serranda e hanno praticato un buco nella vetrata. Non è ancora chiaro che cosa abbiano portato via in quanto i titolari devono ancora formalizzare la denuncia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. L'attività è rimasta chiusa per la giornata di oggi. “Riapriremo non appena possibile, si legge su un foglio affisso a una saracinesca”. “Ancora una volta - commenta su Facebook Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6 - è stata presa di mira una delle attività commerciali di questa parte di città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

