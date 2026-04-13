Raffaella Fico sulla rottura con Izzo | Un fulmine a ciel sereno Lui intanto è stato paparazzato con una bionda

Raffaella Fico, ospite a "Verissimo", ha parlato della fine della storia d'amore con il calciatore Armando Izzo. "Ha scelto di andare via e prendersi un momento per sé. È stata una cosa improvvisa, un fulmine a ciel sereno" ha raccontato."Quest'anno è stato un anno veramente intenso, ricco di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Raffaella Fico si confessa a Verissimo: "La rottura con Izzo? Un fulmine a ciel sereno"Raffaella Fico ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare, per la prima volta e con le sue parole, i mesi più difficili della sua vita recente.

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