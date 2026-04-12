Raffaella Fico si confessa a Verissimo | La rottura con Izzo? Un fulmine a ciel sereno

Raffaella Fico si è raccontata a Verissimo, parlando per la prima volta dei momenti più difficili degli ultimi mesi. La showgirl ha descritto la rottura con un noto regista come un evento improvviso, definendola un fulmine a ciel sereno. Durante l'intervista, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita personale e sui cambiamenti avvenuti di recente. La sua testimonianza ha suscitato interesse tra il pubblico presente in studio.