Raffaella Fico si confessa a Verissimo | La rottura con Izzo? Un fulmine a ciel sereno
Raffaella Fico si è raccontata a Verissimo, parlando per la prima volta dei momenti più difficili degli ultimi mesi. La showgirl ha descritto la rottura con un noto regista come un evento improvviso, definendola un fulmine a ciel sereno. Durante l'intervista, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita personale e sui cambiamenti avvenuti di recente. La sua testimonianza ha suscitato interesse tra il pubblico presente in studio.
Raffaella Fico ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare, per la prima volta e con le sue parole, i mesi più difficili della sua vita recente. Ospite del programma pomeridiano di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha ripercorso due eventi dolorosi avvenuti a breve distanza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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