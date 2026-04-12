Raffaella Fico l’aborto spontaneo e la separazione da Armando Izzo | Un fulmine a ciel sereno

Raffaella Fico ha parlato di un periodo difficile caratterizzato da un aborto spontaneo e dalla separazione da un uomo con cui era legata. Ha definito questi mesi come un “fulmine a ciel sereno”, riferendosi a eventi improvvisi e inattesi che hanno segnato la sua vita personale. La showgirl ha condiviso questa esperienza senza entrare nei dettagli, sottolineando l’impatto di questi avvenimenti sul suo percorso recente.

(Adnkronos) – "Un fulmine a ciel sereno". Raffaella Fico ha descritto così questi ultimi mesi della sua vita. La showgirl ospite oggi a Verissimo ha raccontato la fase difficile che sta attraversando, segnata prima dall'aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e poi dalla separazione dal compagno Armando Izzo. "Lui ha deciso di andare via improvvisamente. Vivevamo insieme e stavamo costruendo una famiglia. Dopo l'aborto spontaneo ha deciso di lasciare la casa e prendersi un momento per se stesso. Non è stato facile, un fulmine a ciel sereno", ha raccontato Fico. Sempre a Verissimo, ospite a gennaio, la showgirl aveva parlato della dolorsa perdita del bamabino, spiegando che si erano rotte le acque prematuramente: "È stato un vero parto con cinque ore di travaglio", aveva spiegato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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