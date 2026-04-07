Recentemente sono circolate voci sulla fine della relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo. I due avevano iniziato a frequentarsi e avevano condiviso momenti importanti, tra cui la perdita di un bambino al quinto mese di gravidanza. Tuttavia, non sono stati rivelati dettagli ufficiali o dichiarazioni dirette che confermino la rottura, lasciando spazio a indiscrezioni e supposizioni sul loro stato attuale.

La storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembrava una di quelle destinate a durare, soprattutto dopo il dolore condiviso per la perdita del loro bambino al quinto mese di gravidanza. Eppure, nelle ultime settimane, attorno alla coppia si è creato un silenzio che ha alimentato dubbi e indiscrezioni sempre più insistenti. Secondo alcune fonti, il calciatore avrebbe deciso di chiudere la relazione poco prima di Pasqua, mentre altri parlano di un riavvicinamento tra lui e l’ex moglie. Nel frattempo, Raffaella avrebbe lasciato la casa in cui vivevano insieme, mantenendo un profilo bassissimo. Ma cosa ha portato a questa presunta rottura? Perché Izzo sarebbe tornato a parlare con l’ex moglie? E come sta vivendo Raffaella Fico questo momento così delicato? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? Ecco cosa è successo e le indiscrezioni sulla rottura

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieQuando una storia sembra destinata a durare, basta un attimo perché tutto cambi direzione.

Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Ecco la veritàRaffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Sui social da alcuni giorni si rincorrono voci di presunte cristi tra la showgirl e il calciatore.

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