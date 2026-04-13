Racconta falsità! Luigi Di Maio rispunta all’improvviso | il violento attacco a Conte

Luigi Di Maio, attualmente Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo, ha risposto a Giuseppe Conte, ex capo politico del Movimento 5 Stelle, criticando alcune affermazioni presenti nel suo nuovo libro. L’ex ministro ha definito false alcune ricostruzioni di Conte, riaccendendo così lo scontro tra le due figure che in passato hanno condiviso la guida del movimento politico. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni interne all’area grillina.

Si riaccende lo scontro all’interno dell’area che un tempo faceva capo al Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio, oggi Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo ed ex capo politico dei pentastellati, attacca frontalmente Giuseppe Conte per alcune ricostruzioni contenute nel suo nuovo libro. Un intervento affidato ai social, con toni duri e accuse dirette che riportano in superficie fratture mai del tutto ricomposte. “Episodi falsi e ricostruzioni fantasiose”. Di Maio contesta in modo netto i retroscena raccontati da Conte, accusandolo di aver riportato episodi “completamente falsi”, in particolare su vicende che lo riguardano direttamente e sui rapporti con l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Racconta falsità!”. Luigi Di Maio rispunta all’improvviso: il violento attacco a Conte Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: "Cita un episodio falso"Giuseppe Conte presenta il suo libro “Una nuova primavera”, ma Luigi Di Maio lo accusa sui social di citare un “episodio falso”. Di Maio contro Conte: “Nel suo libro falsità su di me. Si dice vittima di ‘congiurati’ ma ora ci governa”Le anticipazioni del nuovo libro di Giuseppe Conte hanno fatto infuriare Luigi Di Maio.