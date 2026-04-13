Le anticipazioni del nuovo libro di Giuseppe Conte hanno suscitato reazioni forti da parte di Luigi Di Maio, che ha commentato accusando l'ex premier di aver scritto falsità su di lui. Nel testo, Conte si riferisce a Di Maio come a una vittima di presunti

Le anticipazioni del nuovo libro di Giuseppe Conte hanno fatto infuriare Luigi Di Maio. Quest'ultimo viene citato in alcuni retroscena sul governo Draghi e sulla rielezione di Mattarella. Episodi che Di Maio definisce "falsi", accusando Conte di presentarsi come "una vittima di congiurati" ma, allo stesso tempo, di "governarci assieme".🔗 Leggi su Fanpage.it

Di Maio contro Conte: "Si dice vittima congiurati ma adesso ci sta insieme"Le anticipazioni di "Una nuova primavera", la prima autobiografia e manifesto politico di Giuseppe Conte, uscite oggi sui giornali, fanno uscire dal...

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