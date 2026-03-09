Borse in perdita. Petrolio vola oltre i 100 dollari al barile

Le borse europee, inclusa Milano, chiudono anche oggi in perdita, mentre il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile. La chiusura dello stretto di Hormuz, a causa della guerra in corso, ha contribuito all’aumento del costo del greggio. I mercati continuano a mostrare segni di instabilità dopo le recenti tensioni geopolitiche. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli operatori finanziari.

I mercati restano scossi con le borse europee anche oggi in perdita, compresa Milano. Con lo stretto di Hormuz chiuso per la guerra schizza ancora il prezzo del petrolio arrivato, in queste ore, a superare i 100 dollari al barile. Servizio di Antonio Soviero

