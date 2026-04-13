A Castellaneta, nel cuore di una zona nota per le attività balneari, il sindaco ha dichiarato di aver dovuto accettare decisioni che contrastano con le sue posizioni iniziali sulla gestione delle spiagge libere. Nel frattempo, il bando per le nuove concessioni demaniali procede molto lentamente, tanto che anche per l’estate 2026 si prevede una proroga delle attuali autorizzazioni. La situazione evidenzia una lunga attesa per le nuove assegnazioni di concessioni demaniali.

Nella città dei balneari le concessioni non finiscono mai: il bando per le nuove concessioni demaniali viaggia a passo di lumaca, tanto che anche per la stagione estiva 2026 è in arrivo una nuova proroga per il partito trasversale degli stabilimenti. Sembra una piccola storia, quella di Castellaneta, comune della provincia di Taranto con 15mila abitanti e 25 lidi balneari. Ma è una storia che racconta bene la forza politica della lobby trasversale degli imprenditori del settore, che qui sono arrivati a spingere l’amministrazione comunale sull’orlo dello scioglimento, evitato solo perché il sindaco ha ceduto e si è rimangiato il bando per le assegnazioni delle concessioni demaniali, originariamente pensato per incrementare la concorrenza e aumentare la spiaggia libera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Qui Castellaneta, dove comanda il partito trasversale dei balneari. Il sindaco che voleva le spiagge libere: “Ho dovuto cedere”

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