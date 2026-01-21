Il sindaco di Spotorno si impegna a incrementare le spiagge libere dal 10 al 40 percento, suscitando reazioni contrastanti. Mentre l’amministrazione punta a garantire maggiore accessibilità, i balneari, sostenuti dal centrodestra, si oppongono alle restrizioni. La vicenda riflette un dibattito più ampio sulla gestione delle spiagge pubbliche e private, evidenziando le tensioni tra tutela del patrimonio collettivo e interessi economici.

La battaglia delle spiagge libere. Da una parte il sindaco che le porta dal 10 al 40 per cento. Dall’altra i balneari, sostenuti dal centrodestra, che dichiarano guerra. Accade a Spotorno, in provincia di Savona. Ma ascoltiamo direttamente dalle parole del primo cittadino, Mattia Fiorini (centrosinistra), cosa è successo: “Spotorno aveva la più bassa percentuale di spiagge libere della Liguria, circa il 3,5 per cento. Il 10 per cento contando le libere attrezzate”, cioè tratti di costa liberamente accessibili dove sono forniti servizi anche a pagamento. Ecco: “Alla fine del 2023 erano scadute le concessioni vigenti, noi inizialmente le abbiamo prorogate e intanto abbiamo preparato il piano per le spiagge (il Pud, piano per l’utilizzo del demanio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spotorno, la battaglia del sindaco per le spiagge libere: “Devono essere almeno il 40%”. Centrodestra e balneari di traverso

Leggi anche: Spiagge a rischio di essere sommerse: il 20 per cento entro il 2050, costa garganica fra le zone in pericolo Società geografica italiana: in prospettiva il 40 per cento sopraffatto dall'avanzata del mare entro il 2100

Leggi anche: Una battaglia di ogni giorno: "I primi passi per essere libere? Lavoro e indipendenza economica"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La battaglia del mare a Spotorno: il sindaco aumenta le spiagge libere, rivolta dei balneari; Spotorno, la battaglia delle spiagge: petizione record contro la rivoluzione del litorale; Spotorno, la battaglia del sindaco per le spiagge libere: Devono essere almeno il 40%; Ep 216 – La battaglia del mare.

Spotorno, Candia (Avs): Il mare è di tutti, giusta la scelta del sindaco FioriniCondividiamo in pieno la decisione con cui il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha stabilito di portare al 40% la quota di spiagge libere nel suo comune, che attualmente ha il record negativo, con ... savonanews.it

Bolkestein, Candia (AVS): Il mare è di tutti, giusta la scelta del sindaco di SpotornoSelena Candia, capogruppo di AVS in Consiglio regionale, plaude al nuovo Piano di utilizzo del demanio marittimo presentato dal Comune di Spotorno per superare i limiti della situazione attuale, in ... msn.com

Mare Libero APS al fianco del Sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini: una battaglia giusta per restituire le spiagge ai cittadini Il Sindaco Fiorini ha intrapreso un’azione chiara e determinata per ristabilire la legalità sul demanio marittimo comunale, intervenendo su - facebook.com facebook

La battaglia del mare a Spotorno: il sindaco aumenta le spiagge libere, rivolta dei balneari x.com