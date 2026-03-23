L’energia le trivelle e il partito trasversale dei Nimby

Un po’ di sollievo è arrivato grazie al governo. La corsa della benzina, nei distributori dell’Emilia-Romagna, ha rallentato: comincia a pesare il taglio delle accise di 25 centesimi. Ma il decreto dell’esecutivo durerà 20 giorni, dopodiché è lecito aspettarsi che – nel caso il conflitto in Medio Oriente continui – il prezzo di carburanti e gas riprenderà a salire. La soluzione non è a portata di mano, in quanto l’Italia ha una dipendenza energetica storica, così come i costi per l’approvvigionamento delle imprese sono ben più alti degli altri Paesi europei. Cosa fare, allora? Nel vodcast ‘il Resto di Bologna’ uscito sabato scorso e visibile sul nostro sito, Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, sprona il governo e l’Emilia-Romagna a ricominciare le trivellazioni per cercare giacimenti di gas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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