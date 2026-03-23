Quindi, oggi..: siamo un Paese irriformabile, tenetevi questa giustizia e Meloni - Tutti a scandalizzarsi per quel comico che ha detto: “Spero che i sostenitori del Sì muoiano domani”. Magari la battuta non fa tanto ridere (sarebbe più logico farli morire prima che vadano a votare, non dopo). Ma resta una battuta. A mio modo di vedere non possiamo scandalizzarci a targhe alterne per la comicità: Pucci può parlare male delle donne, per dire, ma questo non può scherzare sulla morte di chi vota Sì? Eddai. - Onore a Mario Monti, che ha avuto il coraggio non solo di andare al funerale di Bossi, ma anche di farsi quel pezzetto a piedi pur sapendo che lo avrebbero ricoperto di insulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La foto di Rep dice tutto, patetico Monti su Bossi e il referendum: quindi, oggi…

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la Repubblica. . "Vittoria sopra ogni aspettativa – dice la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando il risultato del referendum sulla giustizia. – Possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza”. Volti sorridenti, abbracci e un coro di "l'avevo detto, io". Al q facebook

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