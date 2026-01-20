Tutto Macron e niente arrosto che scoppola Schlein e Trump | quindi oggi

Oggi riflettiamo su temi di attualità e analisi sociali, come le recenti vicende politiche e giudiziarie che coinvolgono figure pubbliche come Macron, Schlein e Trump. Ricordiamo anche eventi passati, come il tragico caso di Giulia Cecchettin, che ha suscitato ampie discussioni su cultura, patriarcato e responsabilità collettiva. Un’occasione per approfondire il ruolo delle narrazioni pubbliche e il loro impatto sulla società.

Oggi pensavo a questa cosuccia. Vi ricordate quando Filippo Turetta ha ammazzato Giulia Cecchettin? Abbiamo inondato i giornali di analisi sul patriarcato e la sorella della vittima, Elena, arrivò a dire che “tutti gli uomini devono fare mea culpa” perché, in sintesi, il killer era il prodotto di una cultura sessista e maschilista. Bene. Visto che parliamo di un morto e un morto, mi chiedo se nel caso di Abu e Atif occorra applicare lo stesso “lodo Cecchettin”. Visto che non sono pochi gli immigrati che uccidono, portano coltelli e stuprano, dobbiamo forse pensare che tutti i maranza siano colpevoli per quel ragazzo accoltellato in classe? No, ovviamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il vero paradosso su Ferragni, il piccolo archivio di Schlein e Trump: quindi, oggi...In questa analisi si riflette su temi attuali, tra cui il caso Ferragni, il piccolo archivio di Schlein e le posizioni di Trump.

