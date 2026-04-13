Il Queensland presenta un paesaggio vario che combina aree urbane, come Brisbane, con ambienti naturali come il deserto dell’Outback e la Grande Barriera Corallina. La regione sta vivendo un aumento di interesse legato alla candidatura per le Olimpiadi del 2032, mentre le caratteristiche naturali attirano visitatori e investitori. La diversità di ambienti rende questa zona una delle più articolate del Paese.

Il Queensland offre un ecosistema di contrasti dove la modernità urbana di Brisbane si fonde con la vastità del deserto dell'Outback e la biodiversità della Grande Barriera Corallina. Attraverso una rete che collega metropoli in espansione, foreste pluviali e isole coralline, lo Stato australiano si conferma un hub strategico per il turismo internazionale, capace di integrare sviluppo infrastrutturale e conservazione dei patrimoni UNESCO. L'evoluzione di Brisbane verso l'orizzonte olimpico del 2 .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Queensland: tra natura selvaggia e il boom verso le Olimpiadi 2032

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