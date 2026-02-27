Verso gli Europei 2032 | i sopralluoghi della Uefa confermano Palermo tra le candidate

La Uefa ha effettuato sopralluoghi a Palermo, confermando la candidatura della città come possibile ospite degli Europei 2032. La fase di valutazione prosegue in vista della decisione del Comitato Esecutivo della Uefa, prevista per ottobre 2026, durante la quale verranno scelti i dieci luoghi che ospiteranno il torneo. Palermo si inserisce tra le candidate ufficiali per l’organizzazione dell’evento continentale.

Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento a ottobre 2026, data in cui il Comitato Esecutivo della Uefa deciderà le dieci città che ospiteranno Euro 2032. Prima di quella data, l’Italia e la Turchia dovranno sottoporre all’attenzione degli uffici del massimo organismo calcistico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Verso Euro 2032, al Franchi la visita dei delegati Uefa e FigcFIRENZE – Il sogno di portare gli Europei del 2032 a Firenze passa dai cantieri di Campo di Marte.

Fiorentina, verso il Franchi per Euro 2032: completata la maxi-trave dopo l'ispezione UEFAIl riassetto dello stadio Artemio Franchi prosegue a ritmo costante, con Firenze che guarda a un possibile ruolo centrale in ambito europeo.

Niente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!Napoli verso l'esclusione da Euro 2032. Entra in corsa Salerno. Ma non è una scelta definitiva: la deadline è fissata a luglio. tuttonapoli.net

Tuttosport: Europei 2032, Abodi: cinque stadi in corsa, Roma e Torino già sicureLa corsa agli stadi per Euro 2032 entra nella fase decisiva. Come riportato da Tuttosport, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha fatto il punto sulla situazione degli impianti italiani ... ilovepalermocalcio.com

