quarta repubblica nicola porro tra garlasco e crans montana

Nicola Porro, come ogni lunedì, torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico ed economico. Anticipazioni e ospiti del 19 gennaio 2026. Al centro del nuovo appuntamento, la tragedia di Crans-Montana: documenti inediti sui coniugi Moretti e i principali punti critici delle indagini. A seguire, un focus sulla giustizia, con un’intervista al pubblico ministero Anna Gallucci sui tentativi subiti per influenzare le indagini contro il centrodestra. Infine, nuova pagina sul caso Garlasco, con un confronto delle perizie. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

