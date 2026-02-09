Questa sera Nicola Porro torna su Rete 4 con un nuovo episodio di Quarta Repubblica. L’intervista al ministro Piantedosi sarà il momento clou della serata, che promette di approfondire i temi più caldi di politica e sicurezza. La trasmissione si propone di fare luce sulle ultime decisioni del governo, con domande dirette e senza giri di parole.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 9 febbraio, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 9 febbraio 2026. Nella nuova puntata, Porro farà il punto sull’attualità nazionale con un’intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vista degli ultimi provvedimenti del Governo sul tema sicurezza. Spazio poi a Donald Trump e agli scenari internazionali, con un’intervista all’ex segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo. A seguire, prosegue l’inchiesta sugli affidi di minori in Italia, tra procedure, responsabilità e punti ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, Porro intervista il ministro Piantedosi

Approfondimenti su Quarta Repubblica

Nicola Porro torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, trasmesso lunedì sera.

Stasera su Rete 4, Nicola Porro torna con una nuova puntata di Quarta Repubblica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Quarta Repubblica

Argomenti discussi: MEDIASET - RETEQUATTRO * QUARTA REPUBBLICA - 09/02: PORRO INTERVISTA IL MINISTRO PIANTEDOSI, OSPITE ANCHE L'EX SEGRETARIO USA POMPEO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera (2 febbraio): da Askatasuna a Garlasco; Violenze di Torino: la mia intervista di poco fa a FarWest.; Quarta Repubblica del 2 febbraio alle 21.25 su Rete 4: gli assalti ai poliziotti dopo il corteo di Askatasuna.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: Porro intervista il ministro Piantedosi e l'ex segretario di Stato americanoEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it

A Quarta Repubblica l’intervista esclusiva al Ministro dell’Interno Matteo PiantedosiQuesta sera torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata, un’intervista in esclusiva al Ministro d ... megamodo.com

Appuntamento con Nicola Porro e “Quarta Repubblica”, stasera in prima serata su #Rete4 facebook

Guerriglia a Torino, cosa è successo. Per vedere il servizio completo di Davide D’Aloiso visita @MedInfinityIT #quartarepubblica x.com