A Dubai tra sirene droni e alert sui telefono | come si vive in queste ore nell' Eldorado del Golfo

A Dubai, tra sirene, droni e avvisi sui telefonini, le autorità segnalano una crescente tensione nella città. La guerra, che si combatteva fino a poco tempo fa tra Israele, Iran e altre zone del Medio Oriente, ora riguarda anche gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Dubai, noto centro commerciale e turistico della regione. La popolazione si trova a vivere con questi continui segnali di allerta.

La guerra che fino a poche settimane fa sembrava confinata tra Israele, Iran e le aree di conflitto più calde del Medio Oriente si è avvicinata anche all’eldorado del Golfo, toccando direttamente gli Emirati Arabi Uniti e la città simbolo della stabilità regionale, Dubai. Nelle ultime ore la situazione è cambiata rapidamente: allarmi sui telefoni, intercettazioni di droni, esplosioni in quota, aeroporti chiusi e poi riaperti, voli cancellati e una crescente sensazione di incertezza raccontata da residenti e viaggiatori sui social. La vita negli Emirati non si è fermata, ma il clima ora è diverso. Le autorità parlano di sicurezza sotto controllo, mentre online circolano video di sirene, boati e terminal affollati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

