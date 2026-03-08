A Dubai tra sirene droni e alert sui telefoni | come si vive in queste ore nell' Eldorado del Golfo

A Dubai si susseguono sirene, droni e allerte sui telefoni mentre la città, considerata un centro di stabilità nella regione, si prepara a fronteggiare le ultime tensioni. La guerra tra Israele, Iran e altre aree di conflitto del Medio Oriente ha raggiunto anche gli Emirati Arabi Uniti, coinvolgendo direttamente Dubai in queste ore. La città si trova ora nel mezzo di questa escalation.

La guerra che fino a poche settimane fa sembrava confinata tra Israele, Iran e le aree di conflitto più calde del Medio Oriente si è avvicinata anche all’eldorado del Golfo, toccando direttamente gli Emirati Arabi Uniti e la città simbolo della stabilità regionale, Dubai. Nelle ultime ore la situazione è cambiata rapidamente: allarmi sui telefoni, intercettazioni di droni, esplosioni in quota, aeroporti chiusi e poi riaperti, voli cancellati e una crescente sensazione di incertezza raccontata da residenti e viaggiatori sui social. La vita negli Emirati non si è fermata, ma il clima ora è diverso. Le autorità parlano di sicurezza sotto controllo, mentre online circolano video di sirene, boati e terminal affollati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

