Arte al Castello Doria di Angri la mostra su Vincent van Gogh

Il Castello Doria di Angri apre le sue porte il 14 febbraio per mostrare le opere di Vincent van Gogh, una scelta motivata dalla volontà di far conoscere meglio l’artista e il suo modo di esprimersi attraverso i colori. La mostra, intitolata

Dal 14 febbraio al 29 marzo il Castello Doria di Angri ospita l'esposizione d'arte "Dalla Bibbia alla tavolozza – Vincent van Gogh e la pittura dell’anima". La mostra presenta sessanta opere realizzate da Renaldo Fasanaro, con l'inaugurazione ufficiale prevista per il 14 febbraio alle ore 17:00. Il percorso espositivo illustra l'evoluzione umana e stilistica di Vincent van Gogh. Le tele in mostra ripercorrono le fasi della sua vita, partendo dagli anni dedicati alla meditazione biblica e all'impegno pastorale, per arrivare al raggiungimento della maturità pittorica, focalizzandosi sull'uso del colore e sull'espressività.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A San Vito al Tagliamento domani si tiene un aperitivo speciale dedicato a Vincent Van Gogh.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Comunità Resilienti: innovazione e sostenibilità per il futuro delle aree interne; Chiusura a Calice per Comunità Resilienti. Studio Anci su mobilità Val di Vara propone parcheggi di interscambio, servizi a chiamata e turismo di prossimità.

Arte, al Castello Doria di Angri la mostra su Vincent van GoghDal 14 febbraio al 29 marzo il Castello Doria di Angri ospita l'esposizione d'arte Dalla Bibbia alla tavolozza – Vincent van Gogh e la pittura dell’anima. La mostra presenta sessanta opere ... salernotoday.it

Visita guidata al Castello Doria con Coop ZoeDopo la pausa per le festività natalizie, riprendono le aperture programmate dei Castelli del Calicese, a cura della Cooperativa Zoe... Dopo la pausa per le festività natalizie, riprendono le aperture ... lanazione.it

Nella suggestiva cornice del Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio si è svolto l’evento finale del progetto Interreg Marittimo "Comunità Resilienti". L'incontro è stato coordinato da Anci Liguria (capofila del progetto) e ha coinvolto i partner provenient - facebook.com facebook