Angri al via la mostra su Van Gogh al Castello Doria dal 14 febbraio al 29 marzo

Il 14 febbraio, Angri apre le porte alla mostra dedicata a Vincent van Gogh, a causa dell’interesse crescente verso il pittore olandese. La rassegna si svolge nel Castello Doria e durerà fino al 29 marzo, attirando appassionati e curiosi. La mostra presenta oltre cinquanta opere, tra dipinti e schizzi, molti dei quali provenienti da collezioni private. Renaldo Fasanaro ha curato questa esposizione, che mette in relazione le pagine sacre con le sue opere più famose, creando un percorso che unisce spiritualità e colore.

L'esposizione propone un percorso culturale di alto profilo dedicato all'approfondimentodelle radici spirituali, umane e artistiche di Vincent van Gogh. Curata da Renaldo Fasanaro e organizzata dalla Pro Loco Angri. Dal silenzio delle pagine sacre. ai colori che incendiano la tela. Ad Angri arriva "Dalla Bibbia alla tavolozza – Vincent van Gogh e la pittura dell'anima", la straordinaria mostra di Renaldo Fasanaro, organizzata dalla Pro Loco Angri con la collaborazione del Comune di Angri. L'esposizione propone un percorso culturale di alto profilo dedicato all'approfondimento delle radici spirituali, umane e artistiche di Vincent van Gogh. Il Castello Doria di Angri apre le sue porte il 14 febbraio per mostrare le opere di Vincent van Gogh, una scelta motivata dalla volontà di far conoscere meglio l'artista e il suo modo di esprimersi attraverso i colori.