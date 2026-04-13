QN fa tappa a Verona con Vinitaly 2026
Verona ospiterà l’edizione 2026 di Vinitaly, uno degli eventi più importanti nel settore vitivinicolo. La filiera italiana del vino si trova ad affrontare un momento di grande incertezza a livello internazionale, che ha portato a una situazione di forte difficoltà. Dopo un periodo di ripresa difficile, il settore si trova ora a fronteggiare una crisi complessa e improvvisa.
L’ INDUSTRIA vitivinicola italiana si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: in breve tempo, complice l’incertezza sul panorama internazionale, si è passati da una "ripresa complessa" a una vera e propria tempesta perfetta. Il settore è schiacciato tra l’incudine delle tensioni geopolitiche – che ridisegnano le rotte commerciali – e il martello di una logistica globale in affanno. Il rischio è un corto circuito sistemico: il rallentamento dell’ export, già innescato dalla minaccia dei dazi, genera sovrapproduzione; quest’ultima, a sua volta, prosciuga la liquidità delle cantine e mette a repentaglio la tenuta dei distretti agricoli. Di...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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