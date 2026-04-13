Verona ospiterà l’edizione 2026 di Vinitaly, uno degli eventi più importanti nel settore vitivinicolo. La filiera italiana del vino si trova ad affrontare un momento di grande incertezza a livello internazionale, che ha portato a una situazione di forte difficoltà. Dopo un periodo di ripresa difficile, il settore si trova ora a fronteggiare una crisi complessa e improvvisa.

L’ INDUSTRIA vitivinicola italiana si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: in breve tempo, complice l’incertezza sul panorama internazionale, si è passati da una "ripresa complessa" a una vera e propria tempesta perfetta. Il settore è schiacciato tra l’incudine delle tensioni geopolitiche – che ridisegnano le rotte commerciali – e il martello di una logistica globale in affanno. Il rischio è un corto circuito sistemico: il rallentamento dell’ export, già innescato dalla minaccia dei dazi, genera sovrapproduzione; quest’ultima, a sua volta, prosciuga la liquidità delle cantine e mette a repentaglio la tenuta dei distretti agricoli. Di...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - QN fa tappa a Verona con Vinitaly 2026

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