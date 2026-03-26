Val Masino contributo regionale per lo sport | 690 mila euro per il centro di San Martino

La Regione Lombardia ha assegnato 690 mila euro al Comune di Val Masino attraverso il Bando Impianti Sportivi 2025. La cifra sarà destinata alla riqualificazione del centro sportivo di San Martino, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle strutture sportive locali. La decisione arriva come un sostegno concreto per il territorio e le sue iniziative sportive.

Una spinta concreta allo sviluppo del territorio arriva per il Comune di Val Masino, premiato da Regione Lombardia con un contributo di 690 mila euro nell’ambito del Bando Impianti sportivi 2025 per la riqualificazione del Centro sportivo di San Martino. L’intervento complessivo vale 1,4 milioni di euro, con la restante parte coperta da fondi comunali. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi e rappresenta un riconoscimento importante per un progetto che guarda al futuro della comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’obiettivo è trasformare il centro sportivo in uno spazio moderno e multifunzionale, capace di andare oltre la semplice pratica sportiva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Val Masino, contributo regionale per lo sport: 690 mila euro per il centro di San Martino Articoli correlati Leggi anche: Contributo da 150 mila euro per l’Asp: il primo ecografo è operativo al San Giacomo d'Altopasso Vincita da 15 mila euro in Valle San Martino con il 10eLottoFesteggia la Lombardia con il 10eLotto, e tra i comuni baciati dalla dea bendata c'è anche Vercurago dove nelle scorse ore si è registrata una... Una selezione di notizie su Val Masino Discussioni sull' argomento Val Masino fa centro dalla Regione 690mila euro per il nuovo polo sportivo di San Martino; Tre milioni e mezzo agli impianti sportivi della provincia di Sondrio; Centro sportivo. Dalla Regione 690mila euro. Val Masino fa centro dalla Regione 690mila euro per il nuovo polo sportivo di San MartinoLa bella notizia è arrivata nei giorni scorsi, con la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia che ha riconosciuto un ... valtellinanews.it Val Masino, fondi da Regione Lombardia: 690 mila euro per il restyling del Centro sportivo di San Martino #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook