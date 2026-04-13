Puglia due morti per il vento forte | ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie operaio perde la vita a Taranto

In Puglia, il vento forte ha provocato due vittime in due diverse località. A Bisceglie, una ragazza di 12 anni è deceduta dopo essere stata investita da un albero che si è abbattuto lungo la strada. A Taranto, invece, un operaio ha perso la vita in un incidente legato alle condizioni meteorologiche. Le autorità stanno verificando le cause e le circostanze di entrambe le situazioni.

Il vento forte fa due vittime in Puglia. Tragedia a Bisceglie, nel Barese, dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto. Alicia Amoruso è morta per trauma da schiacciamento: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, in via Sergio Cosmai, era incastrata sotto l'albero, ed è morta durante il trasporto verso il pronto soccorso di Bisceglie. Un'altra vittima sempre per il vento a Taranto, dove Roberto Di Ponzio, operaio, è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 12enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 16enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a BisceglieUna ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento.