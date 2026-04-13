Pugilato Zimanglini tra i giovani più promettenti | doppio argento nel 2026
Ryan Zimanglini, 13 anni, si sta facendo notare nel pugilato italiano per i risultati ottenuti nella categoria School Boy 40 kg. Nel 2026, ha conquistato due medaglie d’argento a livello nazionale, confermando il suo talento tra i giovani promettenti. Con queste prestazioni, si posiziona tra le giovani speranze del settore, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.
Ryan Zimanglini si conferma tra i giovani più interessanti del panorama pugilistico italiano. A soli 13 anni, nella categoria School Boy 40 kg, ha già ottenuto risultati significativi a livello nazionale.Nel 2025 ha chiuso al quarto posto ai Campionati italiani, dopo aver conquistato il titolo.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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