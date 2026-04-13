Pugilato Zimanglini tra i giovani più promettenti | doppio argento nel 2026

Ryan Zimanglini, 13 anni, si sta facendo notare nel pugilato italiano per i risultati ottenuti nella categoria School Boy 40 kg. Nel 2026, ha conquistato due medaglie d’argento a livello nazionale, confermando il suo talento tra i giovani promettenti. Con queste prestazioni, si posiziona tra le giovani speranze del settore, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.