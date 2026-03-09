Pugilato medaglia d’argento per il teatino Ryan Zimanglini al torneo nazionale Alberto Mura

Al torneo nazionale di pugilato olimpico “Alberto Mura” svoltosi a Roseto degli Abruzzi dall’6 all’8 marzo, il pugile teatino Ryan Alessio Zimanglini ha conquistato una medaglia d’argento. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Zimanglini ha disputato diverse sfide durante l’evento, arrivando fino alla finale.

Il 13enne di Chieti tra i migliori otto under 15 d’Italia nella categoria 40 kg. Prossimo obiettivo la finale del torneo Nepi a Firenze Medaglia d’argento per il giovane pugile teatino Ryan Alessio Zimanglini al torneo nazionale di pugilato olimpico “Alberto Mura”, che si è svolto a Roseto degli Abruzzi dal 6 all’8 marzo. Zimanglini, 13 anni, è stato l’unico atleta abruzzese selezionato dalla Federazione pugilistica italiana tra i migliori otto pugili under 15 nella categoria 40 chilogrammi. Per il giovane atleta di Chieti si tratta di un altro importante risultato dopo il titolo di campione regionale Abruzzo e Molise e il quarto posto conquistato ai campionati italiani 2025. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

