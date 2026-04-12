Mondiali marcia a squadre Brasilia | Italia straordinaria 7 medaglie Doppio argento nella maratona quattro podi tra i giovani

Ai Mondiali di marcia a squadre a Brasilia, l’Italia ha conquistato sette medaglie, tra cui due argenti nella maratona. La squadra femminile ha ottenuto l'argento con Fiorini, che si è piazzata seconda anche individualmente, mentre il team maschile ha concluso con un argento e Stano in quinta posizione. Tra i giovani, l’Italia ha raggiunto quattro podi, consolidando la propria presenza in questa manifestazione internazionale.

Fiorini argento individuale e squadra femminile d’argento nella maratona di marcia, stessa medaglia per il team maschile con Stano quinto. Tra i giovani oro a squadre nella 10 km Under 20 con Coppola bronzo individuale, argento per Di Fabio. Una domenica storica per la marcia italiana. A Brasilia, nel corso della lunga giornata dei Mondiali a squadre, gli azzurri hanno conquistato 7 medaglie, tra maratona e gare giovanili, confermando l’Italia tra le grandi potenze mondiali del tacco-e-punta. Al debutto internazionale della maratona di marcia, l’Italia conquista il secondo posto a squadre sia al femminile che al maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Massimo Stano torna aggressivo nella maratona di marcia, l’Italia festeggia l’argento ai MondialiMassimo Stano ha fatto il proprio ritorno in gara dieci mesi dopo la sua ultima apparizione su strada, quando venne frenato da una lesione al... L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia.