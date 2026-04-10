Bisceglie | psicologi e avvocati contro la violenza economica
Venerdì 10 aprile alle 19.30, presso l’Hotel Salsello di Bisceglie, si terrà un incontro dedicato alla violenza economica di genere. L’evento vedrà la partecipazione di psicologi e avvocati che discuteranno delle dinamiche legate a questa forma di abuso. Il titolo della serata è
L’Hotel Salsello di Bisceglie ospiterà alle ore 19.30 di questo venerdì 10 aprile un incontro cruciale per affrontare il tema della violenza economica di genere, intitolato Dalla dipendenza all’autonomia: il coraggio di essere. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Bisceglie sotto la guida del presidente Nicola Dell’Orco, vede il coinvolgimento diretto del Comune di Bisceglie e della sua Commissione Pari Opportunità per dare voce a una problematica spesso relegata ai margini del dibattito pubblico. Le dinamiche invisibili tra psicologia e diritto. Il cuore dell’appuntamento risiede nella volontà di scardinare i meccanismi di controllo finanziario che limitano la libertà individuale delle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito...
Giovani, gli psicologi toscani: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale, non basta vietare o punire”“Sempre più spesso gli episodi di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani riportano al centro dell’attenzione il tema del disagio emotivo e...