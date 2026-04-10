Venerdì 10 aprile alle 19.30, presso l’Hotel Salsello di Bisceglie, si terrà un incontro dedicato alla violenza economica di genere. L’evento vedrà la partecipazione di psicologi e avvocati che discuteranno delle dinamiche legate a questa forma di abuso. Il titolo della serata è

L’Hotel Salsello di Bisceglie ospiterà alle ore 19.30 di questo venerdì 10 aprile un incontro cruciale per affrontare il tema della violenza economica di genere, intitolato Dalla dipendenza all’autonomia: il coraggio di essere. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Bisceglie sotto la guida del presidente Nicola Dell’Orco, vede il coinvolgimento diretto del Comune di Bisceglie e della sua Commissione Pari Opportunità per dare voce a una problematica spesso relegata ai margini del dibattito pubblico. Le dinamiche invisibili tra psicologia e diritto. Il cuore dell’appuntamento risiede nella volontà di scardinare i meccanismi di controllo finanziario che limitano la libertà individuale delle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie: psicologi e avvocati contro la violenza economica

Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito...

Giovani, gli psicologi toscani: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale, non basta vietare o punire”“Sempre più spesso gli episodi di violenza che coinvolgono adolescenti e giovani riportano al centro dell’attenzione il tema del disagio emotivo e...