Fossacesia emergenza erosione | incontro in Regione per il litorale

Un'erosione grave ha messo in crisi il litorale di Fossacesia, spingendo le autorità a convocare un incontro a Pescara. Durante l’appuntamento, sono stati analizzati i danni causati dalle mareggiate delle ultime settimane e sono state discusse le possibili soluzioni per proteggere la spiaggia. La Regione ha deciso di intervenire rapidamente con interventi di messa in sicurezza. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Si è svolto a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, un incontro dedicato all’emergenza mareggiate che ha colpito il litorale di Fossacesia. Tra le decisioni assunte, l’avvio imminente dei lavori per il rafforzamento delle scogliere davanti alla vecchia stazione e il prossimo appalto per il tratto compreso tra l’area camper e la Darsena Marina del Sole. Sbloccato inoltre un finanziamento di 200mila euro per il rafforzamento delle scogliere nella zona dei pescatori. Definito anche un percorso condiviso per individuare ulteriori risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza erosione che interessa l’intero litorale di Fossacesia, lungo circa cinque chilometri.🔗 Leggi su Chietitoday.it Emergenza erosione a Fossacesia: incontro positivo tra Comune e RegioneMartedì mattina, il Comune di Fossacesia ha incontrato la Regione per discutere dell’emergenza erosione causata dalle recenti mareggiate. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Emergenza erosione a Fossacesia: incontro positivo tra Comune e Regione; Emergenza erosione a Fossacesia: incontro positivo tra Comune e Regione; Erosione a Fossacesia, incontro positivo in Regione: Sbloccate le criticità, i lavori partiranno a breve; Fossacesia, Impegno Comune incalza la maggioranza su zone rurali e frazioni. Le mareggiate provocano altri danni sul litorale di Fossacesia: incontro con i balneatori in Comune, fissata una riunione in RegioneIl sindaco Di Giuseppantonio incontrerà l'assessore D'Annuntiis per chiedere un piano organico di interventi a tutela della costa, flagellata dal maltempo nelle ultime settimane ... chietitoday.it Mareggiata Fossacesia: il sindaco Di Giuseppantonio incontro l’assessore D’AnnuntiisProsegue l’emergenza lungo la costa di Fossacesia , colpita anche nella giornata di ieri da ulteriori mareggiate che hanno aggravato la situazione già compromessa dei giorni scorsi. Stamani vertice in ... rete8.it FOSSACESIA, CONTROLLI DELLA MUNICIPALE ANCHE DALL'ALTO: AGENTI MUNITI DI DRONE A Fossacesia è operativo l nuovo nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Polizia Locale. Gli agenti ora avranno in uso un drone per raffo - facebook.com facebook