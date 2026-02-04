Un uomo italiano è stato denunciato a Bologna per tentata truffa. Cercava di vendere a un commerciante bangladese un appartamento di proprietà del Comune, chiedendo 118 mila euro. L’uomo non aveva nessun diritto sulla casa, ma ha insistito per portare a termine la vendita. La polizia ha scoperto tutto e ha fermato il tentativo di truffa.

È scattata a Bologna una denuncia per truffa ai danni di un commerciante bangladese. Un uomo italiano, classe 1968, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria dopo aver tentato di vendere un appartamento di proprietà comunale spacciandosi per agente immobiliare. La dinamica della truffa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 2 febbraio 2026, quando la vittima, un cittadino del Bangladesh nato nel 1992, si è presentata presso l’Ufficio Denunce dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Bologna per segnalare di essere stata raggirata da un sedicente agente immobiliare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prova a vendere una casa a Bologna a 118mila euro, ma l'abitazione non è sua ma del Comune: denunciato

Approfondimenti su Bologna Truffa

Un uomo di 34 anni è stato incastrato mentre cercava di incassare i soldi per una casa che non è sua.

Il Comune ha assegnato un alloggio, ma necessita di importanti lavori di ristrutturazione, stimati in circa 11.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Truffa

Argomenti discussi: L'incredibile errore del ladro distratto: prova a vendere una bici rubata all'uomo a cui l'aveva sottratta; Apple cambia il modo di vendere i Mac: meno modelli, più scelte (e più controllo); Il prestito garantito da preliminare e procura speciale a vendere è patto commissorio vietato; Vendere oro in Italia, ecco le regole da conoscere per evitare truffe.

Finto agente immobiliare prova a vendere una casa del comune: truffatore incastrato mentre ritira la busta coi soldiLa vittima, un uomo di 34 anni, aveva già versato quasi 5mila euro su un totale di 118mila. La polizia ha fermato e denunciato il truffatore mentre stava ricevendo altro denaro ... msn.com

L'incredibile errore del ladro distratto: prova a vendere una bici rubata all'uomo a cui l'aveva sottrattaBRESSANONE. Un furto, i cittadini che fanno squadra e anche una sana dose di iella per un malvivente. Insomma una vicenda incredibile avvenuta a Brassanone dove un giovane di 21 anni è stato scoperto ... ildolomiti.it

A Triggiano e Valenzano oggi succede questo: tanta richiesta, poche case in vendita. Per questo lanciamo l'incarico di vendita di soli 3 mesi. Niente vincoli lunghi. Ci mettiamo alla prova subito. Se hai una casa da vendere a #Triggiano o #Valenzano, - facebook.com facebook

Oggi alla Camera abbiamo denunciato quello che il #Governo prova a vendere come riforma: il #semestrefiltro è una truffa. Illude migliaia di studenti con la promessa di un sistema più equo, ma produce solo disparità, ricorsi e irregolarità. Non aumenta i posti, x.com