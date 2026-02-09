Il Foggia volta pagina l' annuncio di Casillo | C' è il nullaosta dal Tribunale presto l' atto definitivo

Il Foggia si avvicina a una svolta. Gennaro Casillo annuncia che ha ottenuto il nullaosta dal Tribunale e che presto firmeranno l’atto definitivo per prendere il controllo del club. La società si prepara a cambiare proprietà, con i nuovi imprenditori foggiani pronti a mettere mano alla situazione.

E' ormai prossimo il perfezionamento del passaggio del Calcio Foggia 1920 agli imprenditori foggiani Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. Durante la presentazione del nuovo tecnico rossonero, Vincenzo Cangelosi, Casillo ha annunciato l'arrivo del nullaosta da Bari: “È arrivato il parere positivo del Tribunale", ha spiegato ai presenti. "Nei prossimi giorni, l'atto definitivo". Con la chiusura della pratica è l'ultima formalità che sancirà il passaggio definitivo del club rossonero agli imprenditori foggiani Casillo e De Vitto. Via Barilari, il Foggia cambia ancora: panchina alla coppia Cangelosi-Bucaro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Calcio Foggia ha annunciato il cambio di proprietà, con l’atto preliminare firmato mercoledì 14 gennaio presso lo studio del notaio Pascucci.

La programmazione e la condivisione sono elementi fondamentali per il progetto del 'Modello Foggia', promosso da Casillo e De Vitto.

