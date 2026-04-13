Questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un arresto in Abruzzo nei confronti di un ragazzo di 17 anni. L'accusa riguarda la diffusione di propaganda suprematista e l'istigazione a delinquere per motivi di odio razziale e religioso. Il giovane era anche in possesso di manuali per la realizzazione di armi con stampanti 3D. L'operazione è stata condotta dalla Digos di Teramo e de L’Aquila.

Questa mattina la Digos di Teramo, in Abruzzo, insieme a quella de L’Aquila, ha eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di un diciassettenne accusato di propaganda suprematista e di possesso di materiale per la costruzione di armi tramite stampanti 3D. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, su richiesta della Procura minorile. Pesanti le accuse a carico del giovane, che risulta “gravemente indiziato” di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo. Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo. Il giovane era in possesso anche di manuali per costruire armi con stampanti 3D

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