Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso arrestato un diciassettenne in Abruzzo Il giovane era in possesso anche di manuali per costruire armi con stampanti 3D
Questa mattina, le forze dell'ordine hanno eseguito un arresto in Abruzzo nei confronti di un ragazzo di 17 anni. L'accusa riguarda la diffusione di propaganda suprematista e l'istigazione a delinquere per motivi di odio razziale e religioso. Il giovane era anche in possesso di manuali per la realizzazione di armi con stampanti 3D. L'operazione è stata condotta dalla Digos di Teramo e de L’Aquila.
Questa mattina la Digos di Teramo, in Abruzzo, insieme a quella de L’Aquila, ha eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di un diciassettenne accusato di propaganda suprematista e di possesso di materiale per la costruzione di armi tramite stampanti 3D. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, su richiesta della Procura minorile. Pesanti le accuse a carico del giovane, che risulta “gravemente indiziato” di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo. Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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