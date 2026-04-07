Arezzo 15enne indagato per propaganda d’odio e istigazione a delinquere

Un ragazzo di 15 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver diffuso messaggi online che incitavano alla discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’indagine è partita dopo aver analizzato contenuti pubblicati sui social media, che sarebbero stati utilizzati per promuovere idee di odio e divisione. Le autorità stanno verificando se ci siano state altre persone coinvolte o se si tratti di un episodio isolato.

(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 15 anni è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessa attraverso strumenti digitali. Il giovane è residente nella provincia di Arezzo ed è stato sottoposto a perquisizione personale, domiciliare e informatica nell’ambito dell’indagine. L’operazione, eseguita sabato 4 aprile scorso nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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