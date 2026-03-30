Un ragazzo di 17 anni, residente nella provincia di Perugia e originario di Pescara, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Le indagini hanno accertato che il giovane aveva collegamenti con un gruppo neonazista attivo online. La misura cautelare è stata disposta dall’autorità giudiziaria, che ha sequestrato materiale digitale ritenuto rilevante ai fini dell’indagine.

Un 17enne pescarese domiciliato in provincia di Perugia è stato posto in custodia cautelare e trasferito in un istituto penale minorile perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L’operazione, con perquisizioni anche in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, ha permesso di sequestrare manuali e documenti con istruzioni per la fabbricazione di armi e esplosivi, nonché materiali di matrice terroristica. Le indagini hanno documentato i contatti tra il minore e il vertice... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Perugia, 17enne arrestato per terrorismo: legami con gruppo neonazista online

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