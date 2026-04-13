Propaganda estremista e manuali per realizzare armi | arrestato un 17enne a Teramo
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Teramo con l’accusa di aver diffuso sui social contenuti legati al suprematismo e all’accelerazionismo. Durante le indagini sono stati sequestrati anche manuali che spiegano come costruire armi utilizzando stampanti 3D. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno inoltre analizzato i materiali trovati a casa del giovane.
(Adnkronos) – A 17 anni faceva propaganda sui social di idee fondate sul suprematismo e sull'accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. Il minorenne, residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, è stato arrestato dalla Polizia e condotto in una comunità. L'ordinanza di custodia cautelare del collocamento in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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