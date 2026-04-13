Propaganda estremista e manuali per realizzare armi | arrestato un 17enne a Teramo

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Teramo con l’accusa di aver diffuso sui social contenuti legati al suprematismo e all’accelerazionismo. Durante le indagini sono stati sequestrati anche manuali che spiegano come costruire armi utilizzando stampanti 3D. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno inoltre analizzato i materiali trovati a casa del giovane.