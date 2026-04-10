Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv tappa di oggi Eibar-Eibar | orari percorso favoriti Altra giornata da fughe?

Oggi si corre la penultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza e arrivo nella città di Eibar. La frazione di oggi, la quinta, presenta un percorso che attraversa diverse zone della regione, con possibilità di fughe e attacchi tra i favoriti. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva e si preannuncia interessante per le strategie dei corridori in vista della conclusione della corsa.

Quinta e penultima frazione per il Giro dei Paesi Baschi, spazio oggi alla tappa che parte ed arriva in quel di Eibar. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. La frazione regina della corsa propone 3800 metri di dislivello in 176,2 chilometri, frutto di otto GPM. I corridori affrontano quattro asperità negli ultimi settanta chilometri Krabelin (5 km al 9,6%), Trabakua (3,3 km al 7,1%), Izua (4,1 km al 9,2%) e Urkaregi (5,2 km al 4,7%). In leggera salita anche il finale. FAVORITI. Vista la classifica già delineata, con un Paul Seixas nettamente superiore ai rivali, la sfida sembra più per il podio. In chiave successo di tappa occhio alle fughe da lontano come abbiamo visto nei giorni scorsi, ci saranno tantissimi attacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Eibar-Eibar: orari, percorso, favoriti. Altra giornata da fughe? Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña – Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas per il bis?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Pamplona-Iruña-Lekunberri: orari, percorso, favoriti. Seixas staccherà tutti in salita?Seconda frazione per il Giro dei Paesi Baschi 2026, la prima in linea dopo la cronometro di apertura. Temi più discussi: Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale; Giro dei Paesi Baschi 2026, la startlist definitiva; Paul Seixas: sarà il Giro dei Paesi Baschi 2026 a lanciare il francese tra i grandi della stagione? · Ciclismo su strada; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Eibar-Eibar: orari, percorso, favoriti. Altra giornata da fughe?Quinta e penultima frazione per il Giro dei Paesi Baschi, spazio oggi alla tappa che parte ed arriva in quel di Eibar. Andiamo a scoprirla nel dettaglio ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026, Aranburu trionfa a Galdakao. Scaroni terzo, Seixas guadagna ancoraSpettacolare quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Fa festa il beniamino di casa Alex Aranburu, che trionfa sul traguardo di Galdakao dopo un finale ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi L' arrivo e la classifica dopo la 4a tappa - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, Tobias Johannessen battuto nel finale: “Sono deluso, sono affamato di vittorie” x.com