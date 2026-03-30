Adamant continua il tracollo | contro Casoria ottavo ko di fila Crisi irreversibile

L’Adamant ha subito la sua ottava sconfitta consecutiva nella trasferta contro Casoria. La squadra ha affrontato la partita senza diversi giocatori chiave, tra cui Dioli, Caiazza, Solaroli, Pellicano e Marchini, e ha mostrato una condizione fisica insufficiente. La formazione ha resistito solo un quarto prima di crollare sotto i colpi degli avversari, ridotta al minimo delle rotazioni disponibili.

Un’Adamant praticamente senza mezza squadra (out Dioli, Caiazza, Solaroli, Pellicano e Marchini) fa quel che può sul campo di Casoria, ma dura appena un quarto complici le rotazioni ridotte e una condizione fisica precaria. I biancazzurri si affidano ai soliti Tio e Pierotti, che però non bastano (80-64 il finale) al cospetto di una squadra al momento più pronta e tranquilla vista la posizione di classifica. Il rientro in campo vede la squadra di coach Sacco provarci ma mai in grado di rientrare veramente in partita, sempre con distacchi superiori alla doppia cifra: la ripresa è in pratica un lunghissimo ‘garbage time’ in cui Casoria amministra il vantaggio, e Sacco è quasi costretto nel finale di gara a dare spazio ai giovani del vivaio Motta, Samaritani, Pampolini e Brancaleoni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Adamant, continua il tracollo: contro Casoria ottavo ko di fila. Crisi irreversibile Articoli correlati Tracollo Adamant dal +22: ko all’overtime. Settima sconfitta di fila, la crisi non si arrestaAdamant Ferrara 80Umana Chiusi 91 ADAMANT: Brancaleoni ne, Pampolini ne, Sackey, Renzi 17, Pellicano 11, Gatti 3, Pierotti 21, Tio 15, Solaroli ne,... Adamant da applausi: colpo a Roma contro la Luiss, seconda vittoria di filaTutta un’altra Adamant quella che, sotto la gestione di Giancarlo Sacco, si prende lo scalpo di una big come la Luiss Roma e centra la seconda...