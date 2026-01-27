LIVE Italia-Serbia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

L’evento di oggi riguarda la partita Italia-Serbia nel contesto degli Europei di pallanuoto femminile 2026. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, a partire dall’inizio del primo quarto. Questa partita rappresenta la seconda prova dell’Italia, dopo la vittoria contro la Croazia, e si svolge in un’atmosfera di competizione e attenzione internazionale.

13.03 L'Italia alla sua seconda sfida dopo la vittoria contro la Croazia. Oggi contro ci sarà la Serbia. 13.00 Buongiorno e benvenuti alla sfida tra Italia e Serbia valevole per l'Europeo di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla sua seconda partita. Bellissima la prima partita per l'Italia. Il Setterosa sconfigge 24-12 la Croazia e apre con una vittoria i campionati europei di pallanuoto femminile all'Olympic Complex di Funchal. Cinque reti di Cocchiere, quattro di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi.

